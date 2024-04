Husky Journée découverte et information, du chiot au chien de travail au Domaine de Shiva à Brasparts. Brasparts, samedi 4 mai 2024.

Week-end 100% nordique à la rencontre des huskies.

Entrée 5€

Plongez dans l’univers des petits loups des Monts d’Arree pour en découvrir et en apprendre davantage sur ces incroyables chiens.

Que vous soyez dans l’optique d’avoir un husky ou en simple sortie du week-end, cette journée est ouvert à tous !

Histoire du husky, sélection, performances, quizz, différents stands vous attendent pour répondre à toutes vos questions !

Et surtout, comment savoir si nous avons le profil correspondant à l’accueil d’un tel chien, souvent adopté pour leur beauté et tout aussi vite abandonné pour leur besoin d’activité.

Que vous soyez curieux, propriétaires, futurs propriétaires ou musher en herbe, nous vous organisons un week-end riche d’informations et découvertes !

Mais également rencontres avec les chiens, où nous vous ferons découvrir un éventail de couleur peu courant ainsi que les projets sportifs à venir.

Et peut-être la chance de rencontrer votre futur compagnon, pour nos chiots disponibles et à réserver, qui attendent leurs familles (aucun départ/reservation ne se feront ce week-end là, conditions à domainedeshiva@gmail.com ou par MP).

Sans oublier des baptêmes en compagnie des huskies du Domaine de Shiva, qui vous présenteront les activités pratiquées en partie et tout le long de l’année

– Cani rando baby de 18 mois à 4 ans

– Cani rando à partir de 5 ans et adultes

– Cani trottinette à partir de 10 ans

Et réservations sur les sorties attelages pour la saison 2024/2025.

Buvettes et collations. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 11:00:00

fin : 2024-05-04 17:00:00

Brasparts 29190 Finistère Bretagne domainedeshiva@gmail.com

L’événement Husky Journée découverte et information, du chiot au chien de travail au Domaine de Shiva à Brasparts. Brasparts a été mis à jour le 2024-03-27 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ