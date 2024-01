Hunafascht Hunawihr, vendredi 2 août 2024.

Hunafascht Hunawihr Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02 18:00:00

fin : 2024-08-03 23:59:00

Une soirée sous les étoiles, au pied de la sublime église fortifiée de Hunawihr. Des tartes flambées, du bon vin et de la musique alsacienne, LA recette parfaite pour une soirée réussie !

place de la Hunamatt

Hunawihr 68150 Haut-Rhin Grand Est fkuhlmann@costral.fr



L’événement Hunafascht Hunawihr a été mis à jour le 2023-10-17 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr