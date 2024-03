Humus chromatique, visite-atelier Bois de sculptures du Centre International d’Art et du Paysage Beaumont-du-Lac, vendredi 31 mai 2024.

Humus chromatique, visite-atelier En collaboration avec les animaux, les bactéries, les champignons et autres entités qui fabriquent l’humus unique de l’île de Vassivière, les élèves créent leur propre pigment coloré à partir de mati… Vendredi 31 mai, 10h00 Bois de sculptures du Centre International d’Art et du Paysage 6€ / élève. Durée 1h30.

En collaboration avec les animaux, les bactéries, les champignons et autres entités qui fabriquent l’humus unique de l’île de Vassivière, les élèves créent leur propre pigment coloré à partir de matières récoltées sur place.

L’atelier est précédé d’une visite ludique du Bois de sculptures.

Bois de sculptures du Centre International d'Art et du Paysage Île de Vassivière, 87120 Beaumont-du-Lac, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Lieu de référence pour l'art contemporain, le CIAP Vassivière (CIAPV) propose chaque année trois expositions, prolongées généralement par des projections, des conférences et des débats propices au partage d'expériences.

Espace de créativité ouvert à tous, le CIAPV possède une collection de sculptures à ciel ouvert unique au monde composée d’une soixantaine d’œuvres implantées entre forêt, prairies et bord du lac : le Bois de sculptures. La visite de cette collection répartie sur 70 hectares est en accès libre et gratuit toute l’année. Le Centre d’art est situé au milieu de l’Île de Vassivière. Accès par une passerelle (15 min de marche). L’île est interdite aux véhicules motorisés, sauf personnes à mobilité réduite.

