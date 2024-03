Humour Yass On Stage « Presque Imparfait » Théâtre Le Normandy Le Havre, vendredi 19 avril 2024.

Humour Yass On Stage « Presque Imparfait » Théâtre Le Normandy Le Havre Seine-Maritime

Dans une société de plus en plus superficielle, Yass rit de ses excès, et ironise sur les incohérences de notre époque avec beaucoup d’autodérision, et une pointe de consternation.

Je suis le dernier d’une grande fratrie. Toute mon enfance, j’ai entendu

Yass, t’es le plus beau ! Yass, t’es le meilleur ! Yass t’es le plus intelligent ! … Et dès mon 1er jour à l’école, j’ai compris que ma famille était complètement à l’Ouest. Du coup, je travaille comme un fou pour leur donner raison.

Après des années de travail acharné, je me place devant le miroir, et je vois un homme imparfait… Presque !

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:00:00

fin : 2024-04-19

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

