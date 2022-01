Humour – Pablo Mira Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère Drôme EUR Saison 2021/2022 de Romans Scenes



Dans son spectacle, Pablo Mira interprète un winner misérable dont la devise est «Mon opinion, votre vérité». Vous adorerez le détester ou vous détesterez l’adorer, au choix. billetterie@ville-romans26.fr +33 4 75 45 89 80 Salle Jean Vilar Rue Giraud Romans-sur-Isère

