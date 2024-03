Humain, trop Humain Maison d’hôtes EdenOuest La Rochelle, vendredi 31 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Reportage photographique sur les Houthistes du Yemen en 1971 par Jean-Michel Humeau, et sculptures céramiques de Gréta Humeau (sa petite fille). Signature du livre de Xavier Gardette « Jours envolés au jardin d’été » (le samedi après-midi).

Maison d’hôtes EdenOuest 33 rue Thiers 17000 La rochelle La Rochelle 17000 Saint-Éloi Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 82 62 68 97 http://edenouest.com Cet hôtel particulier, bâti en 1745, est niché au cœur du quartier des anciennes forges de la ville, situé entre les anciennes murailles détruites après le siège de Richelieu en 1630 et les nouvelles fortifications encore visibles aujourd’hui (porte royale, porte Maubeck).

Racheté en 2012, cette ancienne maison d’armateur dont les poutres de toiture sont d’anciennes pièces de navire assemblées en clé de Jupiter, va bénéficier de 18 mois de restauration selon un schéma artistique pensé par Lise Humeau, artiste peintre et co-maitresse des lieux.

Rénové dans son style classique d’origine, les choix artistiques voulus, bouscule l’esprit classique de l’hôtel particulier en une ode à la couleur, à la lumière et aux arts.

© Humeau Jean Michel