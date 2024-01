Feu d’artifice Plage devant le casino Houlgate, dimanche 25 août 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-25

fin : 2024-08-25

Petits et grands, venez vous émerveillez devant le pétillement de différentes couleurs, dans le ciel et sur la mer !

Plage devant le casino 41 rue Henri Dobert

Houlgate 14510 Calvados Normandie



