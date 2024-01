Festival de rue Houlgate, dimanche 21 juillet 2024.

Festival de rue Houlgate Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21

fin : 2024-07-21

Déambulations, échassiers, jonglerie, fanfare… Mêlez-vous aux artistes présents pour animer la ville et profitez des jeux mis à disposition dans la rue. Journée festive et conviviale en perspective !

Rue des Bains

Houlgate 14510 Calvados Normandie



L’événement Festival de rue Houlgate a été mis à jour le 2024-01-22 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge