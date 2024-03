HORS-SAISON Centre d’art et de Culture Meudon, mercredi 17 avril 2024.

HORS-SAISON Comédie Dramatique de Stéphane Brizé

Avec Guillaume Canet… France – 2024 – 1H46 17 et 20 avril Centre d’art et de Culture

Mathieu habite Paris et est un acteur connu. Alice vit dans une cité balnéaire dans l’ouest de la France et est professeure de piano. Ils se sont aimés il y a 15 ans. Depuis chacun a suivi sa route et les plaies se sont refermées. Quand Mathieu vient diluer sa mélancolie dans une thalasso, il retrouve Alice par hasard.

MERCREDI 17 : 17h

SAMEDI 20 : 20h30

Centre d’art et de culture – Audiodescription

Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France