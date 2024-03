Hop, hop salade (film) Plestin-les-Grèves, dimanche 14 avril 2024.

Fable fantastique immersive

Coproduction Divagus Films / A’Typik

Un adolescent découvre une déesse reposant dans un écrin inattendu, sous la terre d’une ferme maraîchère bio. La créature enchantée par l’accueil de ce havre luxuriant propose ses oracles sur place. De tous les environs, une foule croissante de visiteurs tourbillonne et se relaye, jusqu’à ce que le gouvernement s’intéresse au miracle…

Ce film tout public d’1h20, écrit et réalisé par Bertrand de Sola (Divagus), met en scène un bouquet de personnages que l’on suit jusqu’à leur déclic. L’imaginaire y est nourri par une énergie héritée du spectacle de rue, et porté par une dizaine d’acteurs et une centaine de figurants. Dans une veine joyeusement exubérante, les astuces et les facéties jalonnent une escapade au cœur même d’une ferme exceptionnelle. La fiction et la réalité s’y entremêlent pour un voyage résolument multifacettes ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 18:00:00

fin : 2024-04-14

Manoir du Porjou

Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne

