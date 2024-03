Hommage à Jacques BREL Salle du Cim Narbonne, jeudi 4 avril 2024.

Hommage à Jacques BREL Le chanteur Garrido restitue avec force et émotion l’univers déchiré et tourmenté de ce grand nom de la Chanson Française. 4 et 6 avril Salle du Cim

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T20:00:00+02:00 – 2024-04-04T20:30:00+02:00

Fin : 2024-04-06T20:00:00+02:00 – 2024-04-06T20:30:00+02:00

« Au suivant »,« Mathilde » « Les Bourgeois » « Ces Gens-là » … Autant de grands titres de l’œuvre de Brel qui seront interprétés par Antoine Garrido car c’est bien d’interprétation qu’il s’agit. L’interprétation, cet art qui exacerbe la violence des sentiments humains et qui ne souffre d’aucun à peu prés. N’hésitant pas à mouiller sa chemise, le chanteur Garrido restitue avec force et émotion l’univers déchiré et tourmenté de ce grand nom de la Chanson Française.

Marc Hévéa au piano fait bien plus qu’accompagner le chant d’Antoine Garrido. Il en est le double, le complice sachant tout à la fois retenir ses notes pour laisser un ultime souffle à la voix sur « La Quête » et sachant les faire exploser notamment sur « Jef» ou « Amsterdam ».

Salle du Cim 1 quai 'Alsace11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie