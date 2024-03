Holi – Festival Indien Domaine de Bel air – Le Haillan Le Haillan, samedi 20 avril 2024.

Holi – Festival Indien Festival indien « Holi Festival » Samedi 20 avril, 11h00 Domaine de Bel air – Le Haillan Entrée libre Festival, ateliers et spectacle sur réservation

Holi Festival indien

Le 20/04

De 11h à 19h30

Lieu : domaine de Bel Air

Gymnase Bel & Esplanade

Allée Jarousse de Sillac

33185 Le Haillan

Holi Festival

1er grand Festival Indien

Au programme:

-Stands: massages, méditation, restauration … artisanat indien

De nombreux stands vous attendent de 11H à 19H30

Accès libre sur tout le domaine de Bel Air

(Parking, City Park couvert extérieur)

-Stages de danse :

11H à 12H30 Bhangra (danse punjabi – Nord Inde traditionnel) tous niveaux

Info et inscription:

https://www.helloasso.com/associations/masti-punjab-di-danse-indienne-culture-de-l-inde/evenements/stage-danse-indienne-bhangra-du-punjab

14H30 à 15H30 Bollywood kathak (Nord Inde moderne)

Inscription:

https://www.helloasso.com/associations/masti-punjab-di-danse-indienne-culture-de-l-inde/evenements/stage-danse-indienne-bollywood-kathak-1

-Atelier Vocal & Percussions (2 ateliers identiques)

13h à 13H40 atelier 1

inscription:

https://www.helloasso.com/associations/masti-punjab-di-danse-indienne-culture-de-l-inde/evenements/stage-atelier-vocal-percussions-indiennes

13H45 à 14H20 atelier 2

inscription:

https://www.helloasso.com/associations/masti-punjab-di-danse-indienne-culture-de-l-inde/evenements/stage-atelier-vocal-percussions-indiennes-2

-Show avec de nombreux artistes

(indiens venus sur Bordeaux ainsi que les éléves de l’association)

16H à 17H45

Info & Réservation :

https://www.helloasso.com/associations/masti-punjab-di-danse-indienne-culture-de-l-inde/evenements/holi-festival

-18H Tombola

Nombreux Lots (Tenue indienne, Ateliers danse ou cuisine indienne, créations indiennes …)

Achat Tickets :

https://www.helloasso.com/associations/masti-punjab-di-danse-indienne-culture-de-l-inde/evenements/tombola-ticket

-18H30 Lancer de couleurs

Venez Faire la fête des couleurs (Holi)

Attention utilisation exclusive de nos couleurs homologuée pour le festival

Réservez votre ou vos sachets de couleurs:

https://www.helloasso.com/associations/masti-punjab-di-danse-indienne-culture-de-l-inde/evenements/sachets-de-couleurs-holi

Entrée Libre sur le Festival

Activités de danse, vocal, méditation, show et achat de couleurs sur réservations (et sur place dans la limite de splaces et stocks disponibles)

Plus d’infos ;

Nandini sur missnandini@hotmail.fr

0637823232

Domaine de Bel air – Le Haillan Allée Jarousse de Sillac 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine

