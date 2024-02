Histoires éternelles Maison municipale de quartier Petit-Ivry Ivry-sur-Seine, samedi 6 avril 2024.

Outre les spectacles de plateau, les Dramaticules ont créé et développé un répertoire de petites formes et lectures-spectacles hors-les-murs, qu’ils proposent dans tous types de lieux et d’espaces. La lecture-spectacle Histoires éternelles est au répertoire de la compagnie depuis 2021.

Le programme qui compose ce récital nous plonge dans des univers fantastiques où les flûtes sont enchanteresses, les allumettes hypnotiques et les clés magiques.

Le Joueur de flûte de Hamelin, conte allemand qui a traversé les âges grâce à la transcription des frères Grimm, raconte le désespoir des habitants de la ville de Hamelin, infestée par les rats. Dans le conte danois La Petite Fille aux allumettes de Hans Christian Andersen, une jeune fille erre en guenilles dans les rues enneigées d’une grande ville, sans trouver aucun acheteur. Dans l’horrifique conte français La Barbe-Bleue de Charles Perrault, un homme étrange et riche cache à sa nouvelle épouse un passé terrifiant.

L’interprétation et le travail exigeant que mènent Jérémie Le Louët et Théo Pombet sur l’environnement sonore et musical donnent à cette lecture-spectacle une dimension immersive. Ils en font un récital saisissant qui nous donne à entendre trois des plus fabuleux contes de la littérature mondiale.

Maison municipale de quartier Petit-Ivry 44 rue Jean Le Galleu Ivry-sur-Seine 94200 Petit-Ivry Val-de-Marne Île-de-France

