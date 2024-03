Histoires et marionnettes Loches, samedi 22 juin 2024.

Histoires et marionnettes Loches Indre-et-Loire

Voyagez à travers les paysages du peintre Emmanuel Lansyer au fil d’un conte pour enfant. Un tapis, des doudous-marionnettes et un petit théâtre pour un instant d’apaisement et d’émerveillement. L’occasion de voir quelques détails cachés dans les tableaux d’Emmanuel Lansyer pour les plus grands.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 10:00:00

fin : 2024-06-22 11:00:00

1 Rue Lansyer

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire patrimoine@mairieloches.com

