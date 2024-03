Histoires d’Hommes Voiteur, samedi 6 avril 2024.

Histoires d’Hommes Voiteur Jura

Le Théâtre Spirale présente

HISTOIRES D’HOMMES

LES 4, 5, 6 AVRIL 2024 à 20h30

Salle des fêtes de Voiteur

Pièce déconseillée aux moins de 14 ans

Plein tarif 9 € / tarif réduit 6 €

Réservation conseillée et info theatrespirale.voiteur@gmail.com

Pièce de Xavier Durringer

Mise en scène Jérôme Lamonica

Technique Mickaël Rister

Avec Caroline Aïello, Clara Coulon, Raphaëlle Delisle, Karine Garnier, Elsa Py

En quête d’amour et de plénitude, des femmes dévoilent avec sensibilité leur cœur de femmes, leur intimité pleine de paradoxes et de dérision. Leurs anecdotes amoureuses sont autant de tranches de vies accueillies avec tendresse et bienveillance. L’humour y côtoie la colère, l’amitié chasse parfois la solitude, et la déception s’arme d’espoir pour finir en éclats de rire.

Ces tranches de vie racontées sur le ton de la confidence nous permettent de partager leurs émotions et de plonger à notre tour dans nos souvenirs et de nous interroger ensemble sur la difficulté pour la femme et l’homme de vivre ensemble. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06 22:30:00

salle des fêtes

Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté theatrespirale.voiteur@gmail.com

L’événement Histoires d’Hommes Voiteur a été mis à jour le 2024-03-13 par COORDINATION JURA