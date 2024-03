HISTOIRE, JEUX ET CITOYENNETÉ Rue de l’Ort Rieux-Volvestre, mercredi 17 avril 2024.

HISTOIRE, JEUX ET CITOYENNETÉ Rue de l’Ort Rieux-Volvestre Haute-Garonne

Dans le cadre du passage de la flamme olympique le vendredi 17 mai, la galerie municipale de Rieux-Volvestre accueille l’exposition « Sport, histoire et citoyenneté » conçue et diffusée par la CASDEN-Banque Populaire, partenaire de PARIS 2024.

Il s’agit d’une exposition de 30 panneaux retraçant les 30 olympiades depuis 1896 à Athènes jusqu’aux jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Pour en savoir plus sur cette exposition https://casdenhistoiresport.fr/ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 14:00:00

fin : 2024-06-15 18:00:00

Rue de l’Ort BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie bibliotheque@mairie-rieux-volvestre.fr

L’événement HISTOIRE, JEUX ET CITOYENNETÉ Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2024-03-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE