HISTOIRE D’UNE FUGUE slamée, signée Espace familles Argenteuil, mercredi 3 avril 2024.

HISTOIRE D’UNE FUGUE slamée, signée ECHOS TANGIBLES – Sandrine Nicolas Mercredi 3 avril, 17h30 Espace familles

Conception et mise en scène . Sandrine Nicolas

Création Janvier 23 Tout public dès 13 ans

Un spectacle tout terrain

interprété par une comédienne bilingue LSF et une comédienne peintre.

D’après le récit BRUMES de Sandrine Nicolas.

BRUMES c’est le voyage introspectif d’une adolescente en fugue.

En « cavale », l’adolescente se livre comme une boxeuse face au sac de frappe avec force et sans concession. De pas en pas, elle convoque ses fantômes, s’invente des présences et révèle une part d’elle plus sensible. Le menton haut et la verve cinglante, elle livre sa colère, impulsée par un son jazz HIP hop. L’adolescente chemine dans des paysages fantasmagoriques et oniriques – une Alice urbaine, en pleine mutation.

Le propos

Sweat à capuche, jean, baskets, sac à dos et enceinte en bandoulière, deux adolescentes entrent dans la classe, elles s’installent au bureau du/de la professeur.e.

Margaux met le son. Elle diffuse la bande son de BRUMES, comme d’autres diffuseraient leur morceau de rap préféré, leur chanson favorite. Kimiko sort ses poscas et se met au tableau. Alors que Margaux slam-signe face à la classe à l’écoute de la voix diffusée, Kimiko crée une fresque… le décor de la fugue, les paysages intérieurs de l’adolescente. Les signes de l’une et les gestes graphiques de l’autre révèlent le récit. Elles tissent ainsi un lien entre Brumes et les spectateurs. Elles tissent des chemins possibles vers la Brumes qui sommeille en chacun.e de nous.

Parfois, il y a le silence et juste les signes de Margaux, parfois Kimiko lâche ses poscas pour prendre la parole. Et l’une et l’autre nous donnent à voir, à entendre et à ressentir toute la puissance et l’ardeur de cette Alice urbaine en plein cheminement.

Histoire d’une fugue Slamée-Signée a été imaginé pour un public adolescent et adulte, sourd et entendant. C’est l’envie de créer une forme qui permettrait un moment de partage entre les personnes sourdes et les personnes entendantes, sans que les uns ou les autres ne se sentent perdus ou lésés.

L’équipe

Écriture, conception et mise en scène : Sandrine Nicolas

Adaptation du texte en LSF : Margaux Crapart

Regard sur la traduction en LSF : Ludovic Ducasse

Interprétation : Margaux Crapart et Kimiko Kitamura Musique : Théo Girard

Voix de Brumes : Aurélia Arto

Voix de la mère : Sandrine Nicolas

Production : Aurélie Dieu

Diffusion : Christelle Dubuc

Espace familles 41 Rue de Rethondes Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « diffusion@echos-tangibles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0601433025 »}]

LSF Jeune public