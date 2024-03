Histoire du vélodrome de Senlis, contribution à l’année olympique Centre de Rencontre de l’Obélisque Senlis, samedi 20 avril 2024.

Histoire du vélodrome de Senlis, contribution à l’année olympique Conférence donnée par Gilles Bodin et Jean-Marc Popineau Samedi 20 avril, 15h00 Centre de Rencontre de l’Obélisque Entrée libre et gratuite

Le vélodrome de Senlis est né en 1896, année du renouveau des jeux olympiques modernes. Œuvre décidée des membres du Sport Vélocipédique senlisien créé en 1888, il bénéficie de l’engouement extraordinaire que connut le cyclisme et particulièrement les réunions sur pistes à la fin du XIXe siècle. Sa construction doit beaucoup à son bienfaiteur Henri Turquet de la Boisserie notable de Senlis. Rapidement le vélodrome devient un lieu incontournable des festivités à Senlis. Outre l’organisation de courses variées, la fanfare s’y produit, des compétitions d’équitation y ont lieu, on y joue aux boules et au tennis, les fêtes de la Saint-Rieul y battent leur plein, des baptêmes de l’air y sont donnés…

Repris par la Ville de Senlis en 1966, il sera englobé dans le parc des sports et connaîtra une seconde vie avec l’arrivée des avant-dernières étapes des tour de France 1975 et 1978.

Centre de Rencontre de l’Obélisque 4 ter, route de creil Senlis 60300 Oise Hauts-de-France