Histoire de coupe Sortie géologie Calvignac, lundi 22 avril 2024.

Histoire de coupe Sortie géologie Calvignac Lot

La coupe géologique de Calvignac présente la particularité d’avoir des faciès très visibles et compréhensibles. Différents points d’arrêt permettront de décrire les roches et de reconstituer le paysage du passé. Car les paysages et les climats évoluent au fil des millions d’années. Accompagnés par un agent de la Réserve naturelle géologique du Lot, cette coupe aménagée n’aura plus de secret pour vous.

A partir de 10 ans

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-22 14:30:00

fin : 2024-04-22 17:30:00

Calvignac 46160 Lot Occitanie contact@parc-causses-du-quercy.org

L’événement Histoire de coupe Sortie géologie Calvignac a été mis à jour le 2024-03-15 par Pnr des Causses du Quercy