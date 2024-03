Histoire de coqs chanteurs Saint-Maixent-de-Beugné, dimanche 7 avril 2024.

Histoire de coqs chanteurs Saint-Maixent-de-Beugné Deux-Sèvres

Histoire des coqs chanteurs organisée par la fédération des chasseurs des Deux-Sèvres.

Rdv 7 avril au local des chasseurs de St Maixent-de-Beugné, à 7h .

Animation gratuite, venez compter des oiseaux à nos côtés!

ouverts à tout les observateurs aguerris et désireux d’observer la faune sauvage, suivez notre équipe technique lors d’un comptage de faisans communs.

Après attribution d’un secteur d’écoute, ouvrez grand vos oreilles, en quête des coqs chanteurs.

Jumelles et tenue de terrain conseillée

pour plus d’informations contacter Brunet Michel, 06 33 47 74 63 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 07:00:00

fin : 2024-04-07

local des chasseurs

Saint-Maixent-de-Beugné 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement Histoire de coqs chanteurs Saint-Maixent-de-Beugné a été mis à jour le 2024-03-21 par CC Val de Gâtine