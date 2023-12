Les Trois Jours des Bastides Hippodrome Villeréal, 18 mai 2024, Villeréal.

Villeréal Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-20

Les Trois Jours des Bastides, c’est l’occasion de randonner à son rythme, dans la convivialité et le respect de la nature, le tout sans compétition.

Mais c’est aussi :

– L’occasion de marcher de 1 à 3 jours.

– Chaque jour un itinéraire différent et le choix entre plusieurs distances : 10, 21, ou 42 km (plus ou moins 2 km). Il y en a donc pour tous les goûts, de la rando en famille au challenge pour les plus chevronnés

– Des ravitaillements et des équipes de premiers secours sont prévus régulièrement le long des circuits.

Rendez-vous à l’hippodrome de Villeréal. On vous emmène en bus vers le point de départ du circuit du jour, à la distance que vous avez choisie; il ne reste plus qu’ à rallier Villeréal en suivant le circuit balisé !

Découvrez le détail des parcours et les animations sur le site de l’évennement.

Inscription en ligne fortement recommandée, à partir du 1er janvier 2024..

Les Trois Jours des Bastides, c’est l’occasion de randonner à son rythme, dans la convivialité et le respect de la nature, le tout sans compétition.

Mais c’est aussi :

– L’occasion de marcher de 1 à 3 jours.

– Chaque jour un itinéraire différent et le choix entre plusieurs distances : 10, 21, ou 42 km (plus ou moins 2 km). Il y en a donc pour tous les goûts, de la rando en famille au challenge pour les plus chevronnés

– Des ravitaillements et des équipes de premiers secours sont prévus régulièrement le long des circuits.

Rendez-vous à l’hippodrome de Villeréal. On vous emmène en bus vers le point de départ du circuit du jour, à la distance que vous avez choisie; il ne reste plus qu’ à rallier Villeréal en suivant le circuit balisé !

Découvrez le détail des parcours et les animations sur le site de l’évennement.

Inscription en ligne fortement recommandée, à partir du 1er janvier 2024.

Les Trois Jours des Bastides, c’est l’occasion de randonner à son rythme, dans la convivialité et le respect de la nature, le tout sans compétition.

Mais c’est aussi :

– L’occasion de marcher de 1 à 3 jours.

– Chaque jour un itinéraire différent et le choix entre plusieurs distances : 10, 21, ou 42 km (plus ou moins 2 km). Il y en a donc pour tous les goûts, de la rando en famille au challenge pour les plus chevronnés

– Des ravitaillements et des équipes de premiers secours sont prévus régulièrement le long des circuits.

Rendez-vous à l’hippodrome de Villeréal. On vous emmène en bus vers le point de départ du circuit du jour, à la distance que vous avez choisie; il ne reste plus qu’ à rallier Villeréal en suivant le circuit balisé !

Découvrez le détail des parcours et les animations sur le site de l’évennement.

Inscription en ligne fortement recommandée, à partir du 1er janvier 2024.

EUR.

Hippodrome

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Coeur de Bastides