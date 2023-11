Courses hippiques Hippodrome Arnac-Pompadour, 26 mai 2024, Arnac-Pompadour.

Arnac-Pompadour,Corrèze

Si vous avez l’âme d’un turfiste ou juste pour tenter votre chance, profitez de votre après-midi aux courses hippiques pour miser quelques deniers.

Au programme : courses de plats et obstacles sur l’un des plus beaux hippodromes de France.

Pour clôturer la journée en beauté : rendez-vous au cœur de l’hippodrome pour assister à l’épreuve reine du cross avec en toile de fond le château de Pompadour !

Une expérience à vivre en familles ou entre amis !!!

Goûter offert sur l’hippodrome et animations pour les plus petits !

Possibilité de déjeuner au restaurant panoramique des tribunes sur réservation au 05 55 73 33 64.

2024-05-26 fin : 2024-05-26 . EUR.

Hippodrome

Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



If you have the soul of a turfist or just want to try your luck, take advantage of your afternoon at the horse races to bet a few bucks.

On the programme: flat and obstacle races on one of the most beautiful racecourses in France.

To round off the day in style, head to the heart of the racecourse to watch the cross-country racing with the Pompadour castle as a backdrop!

An experience to live with your family or friends!

Snack offered on the racecourse and entertainment for children.

Possibility to have lunch at the panoramic restaurant in the stands on reservation at 05 55 73 33 64

Si es aficionado a las carreras o simplemente quiere probar suerte, aproveche su tarde en las carreras para hacer algunas apuestas.

En el programa: carreras planas y de saltos en uno de los mejores hipódromos de Francia.

Y para terminar el día por todo lo alto, diríjase al corazón del hipódromo para asistir a la prueba de campo a través por excelencia, con el castillo de Pompadour como telón de fondo

Una experiencia para toda la familia y los amigos

Aperitivos gratuitos en el hipódromo y animación para los más pequeños

Almuerzo disponible en el restaurante panorámico de la tribuna, con cita previa en el 05 55 73 33 64

Wenn Sie die Seele eines Turfisten haben oder einfach nur Ihr Glück versuchen wollen, nutzen Sie Ihren Nachmittag bei Pferderennen, um ein paar Münzen zu setzen.

Auf dem Programm stehen Flach- und Hindernisrennen auf einer der schönsten Rennbahnen Frankreichs.

Zum Abschluss des Tages können Sie im Herzen der Rennbahn die Königsdisziplin des Crosslaufs vor der Kulisse des Schlosses von Pompadour erleben

Ein Erlebnis für die ganze Familie oder mit Freunden!

Kostenloser Imbiss auf der Rennbahn und Animationen für die Kleinsten!

Möglichkeit zum Mittagessen im Panoramarestaurant der Tribünen mit Reservierung unter 05 55 73 33 64

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme Terres de Corrèze