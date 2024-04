[Hip-Hop] Ayame & Laiv + Gulien + Trika & Doc Sebulba Le Bar Live Roubaix, samedi 20 avril 2024.

[Hip-Hop] Ayame & Laiv + Gulien + Trika & Doc Sebulba Retrouver Ayame & Laiv + Gulien + Trika & Doc Sebulba pour une soirée hip-hop Samedi 20 avril, 20h00 Le Bar Live ENTRÉE GRATUITE (2€ d’adhésion annuelle – Lieu de cercle privé)

Début : 2024-04-20T20:00:00+02:00 – 2024-04-20T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-20T20:00:00+02:00 – 2024-04-20T23:59:00+02:00

Ayamé et Laiv

Auteure interprète, Ayamé écrit ses émotions et ses pensées à travers une musique mélancolique et percutante. Bercée par l’univers de la chanteuse Camille et plus récemment par l’œuvre de Bonnie Banane ou encore par les sonorités de IAMDDB, Ayamé propose avec le rappeur et producteur Laiv des sonorités hybrides entre le rap, le r’n’b et la musique électronique.

Ayamé sur instagram : @ayame_iris

Laiv sur instagram : @__laiv

Gulien

Gulien sur instagram : @gulien_off

Trika

Le monde est cruel, y vivre n’est pas tous les jours facile. Et dans ces périodes de chaos, de douleur et de souffrance, il est parfois impossible de trouver la force de sourire. Mais sourire reste un espoir. C’est un signe que rien n’est perdu, même dans les moments les plus sombres. C’est un geste de résistance, un acte de courage. Si j’arrive à sourire, même si c’est avec plus de difficulté, je me donne une chance. Je me donne la force de continuer. Et je montre aux autres qu’il est possible, même dans les moments les plus durs, de trouver de la joie, de l’espoir… La paix !

Trika sur instagram : @trikaofficiel

Metro/Tram/Bus : EuroTéléport & Roubaix Grandplace

Le Bar Live 301, avenue des Nations Unies 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 0320807535 http://www.live-asso.fr/ https://www.facebook.com/BarLive301;https://twitter.com/BarLive301;https://www.instagram.com/barlive301 [{« link »: « https://fb.me/e/1QYJKgJDL »}] Le Bar Live est un café-concert associatif créé en 1999. C’est un lieu convivial où se côtoient habitants, étudiants, musiciens usagés de nos studios de répétition et adhérents.

Bar associatif, le Bar Live est aussi une salle de spectacle à part entière. Métro: ligne 2 , arrets Eurotéléport ou Roubaix Grand Place

concert hip-hop

Bar Live