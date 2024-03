Hihahutte Beauvais, samedi 20 avril 2024.

Hihahutte Beauvais Oise

SAM 20.04 10H + 16H

Au Théâtre du Beauvaisis

La cause des tout-petits / Dès 2 ans/ Un spectacle pour le public déficient auditif

DANSE De Stilte offre aux petits comme aux grands une histoire débordante d’imagination dans une atmosphère intime et poétique. Prend vie un univers délicat de rosée, de soleil, de vent, de pluie et de neige, dans lequel peu à peu la frontière entre le public et les danseurs s’évanouit. 55 5 .

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20 10:35:00

40 Rue Vinot Préfontaine

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

L’événement Hihahutte Beauvais a été mis à jour le 2024-03-22 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis