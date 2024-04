Heure du film jeunesse : le grand jour du lièvre – Samedi 13 avril Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet, samedi 13 avril 2024.

Heure du film jeunesse : le grand jour du lièvre – Samedi 13 avril Venez découvrir de jolis courts métrages Samedi 13 avril, 16h30 Médiathèque Georges Wolinski Sur inscription

Début : 2024-04-13T16:30:00+02:00 – 2024-04-13T17:30:00+02:00

Venez découvrir de jolis courts métrages : un lieu où des petits pois s’aventurent en dehors de leur cosse, une famille de lièvres qui fabrique des œufs de Pâques, deux pâtisseries qui découvrent l’amour et un grain de poussière qui vous révèle un monde insoupçonné…

Dès 3 ans

Durée : 48 minutes

Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 75 85 99 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-fenouillet.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.fenouillet.fr/ »}]

projection film