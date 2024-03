Herbier imaginaire Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué Noisy le Grand, samedi 20 avril 2024.

Herbier imaginaire Venez à la découverte des gardiens naturels des arbres, et créez le vôtre ! Samedi 20 avril, 15h00 Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué

Au fil de la balade, chaque participant va créer une plante imaginaire et décrire ses usages à partir d’observation de plantes réelles. Nous nous intéresserons d’abord à la forme de la plante, sa couleur, sa texture, puis à son mode de reproduction et ses conditions de vie. Ensuite, toujours grâce à des exemples réels montrés par l’animateur, les participants imagineront ses usages, son histoire. Une promenade qui mêle créativité et notions de botanique.

Bois Saint-Martin – Forêt régionale du Maubué Devant le portail du Bois, à proximité de la Gare RER des Yvris, en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 Noisy le Grand Noisy le Grand 93160 Seine et Marne Ile de France

Plante et Planète