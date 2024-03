Herbier Aisses’tival La Ferté-Saint-Aubin, mercredi 10 juillet 2024.

Herbier Aisses’tival La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Au bord de l’étang des Aisses, nous partirons à la découverte de la flore qui l’entoure et notamment les arbres. Comment fonctionnent-ils ? Quelles essences retrouvons-nous aux abords des zones humides ? Venez en apprendrez plus sur ces derniers et repartirez avec un souvenir de leur découverte. 22 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-10 14:00:00

fin : 2024-07-10 16:30:00

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire sarah.bricard@sologne-nature.org

