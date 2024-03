Herbier Aisses’tival Etang des Aisses La ferte-saint-aubin, mercredi 10 juillet 2024.

Herbier Aisses’tival Au bord de l’étang des Aisses, nous partirons à la découverte de la flore qui l’entoure et notamment les arbres. Comment fonctionnent-ils ? Quelles essences retrouvons-nous aux abords des zones hum… Mercredi 10 juillet, 14h00 Etang des Aisses Voir https://www.sologne-nature.org/l-association/actualites/rechercher-un-evenement/975-herbier-aissestival/2024-07-10-14-00

Début : 2024-07-10T14:00:00+02:00 – 2024-07-10T16:30:00+02:00

Fin : 2024-07-10T14:00:00+02:00 – 2024-07-10T16:30:00+02:00

Au bord de l’étang des Aisses, nous partirons à la découverte de la flore qui l’entoure et notamment les arbres. Comment fonctionnent-ils ? Quelles essences retrouvons-nous aux abords des zones humides ? Venez en apprendrez plus sur ces derniers et repartirez avec un souvenir de leur découverte.

Sologne Nature Environnement