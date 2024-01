HELLFEST WARM-UP – HELLFEST WARM-UP TOUR 2024 LA BRECHE Cherbourg En Cotentin, vendredi 3 mai 2024.

LE CIRCUIT PRESENTE :HELLFEST 2024 – WARM UP TOUR – Road to Infernopolis « Si tu ne viens pas au Hellfest, le Hellfest viendra à toi ! »Rendez-vous désormais incontournable de l’expérience Hellfest, le Warm-Up Tour, véritable Tour de France des salles de concerts repart sur la route en avril prochain et sera à CHERBOURG le 3 MAI 2024 !L’occasion de débuter les festivités et de fédérer la communauté de fans autour de concerts et d’animations dans l’ambiance du Hellfest !Pour cette édition 2024, deux groupes francophones aux styles extrêmes, prêts à rouler sur chaque salle de la Warm-up : Les patrons du Brutal Death BENIGHTED et la nouvelle sensation Deathcore TEN56.En 1ère partie, SALÒ et GETTING LOW CONCERTSBENIGHTED (Brutal Death – France)Formés en 1998, les Stéphanois sont devenus au fil des années des piliers du métal extrême avec 8 albums et des tournées dans le monde entier. Inspirés par les thèmes morbides et les méandres de l’âme humaine, leur savant mélange de brutalité avec un côté malsain clairement assumé, est le reflet des expériences qu’à vécu leur chanteur dans sa profession d’infirmier en hôpital psychiatrique. Après leur opus Obscene Repressed sorti en pleine pandémie, les 4 acharnés de BENIGHTED viennent prendre leur revanche et promettent un vraie torture à vos cervicales pendant cette warm_up !TEN56. (Deathcore – France)Nouvelle pépite de la scène francophone, les gars de TEN56. ont fait une apparition très remarquée sous la Altar lors de l’édition 2023. Mené par le charismatique Aaron Matts (ex-Betraying the Martyrs) et épaulé par ses 4 frères d’armes, les TEN56. gravissent les échelons aussi rapidement que leurs écoutes s’envolent sur les plateformes. Après une tournée américaine et européenne triomphante il y a quelques mois, nos Frenchies sont clairement lancés sur la route de la destruction et comptent bien le faire savoir dans le Pit !CONCERTS (1ères parties)SALÒ – Metal – NormandieGETTING LOW – Hardcore – NormandieANIMATIONSGRAND CONCOURS DE AIR GUITARRendez-vous chaque soir pour le grand concours de Air Guitar » animé par Jimmy Clisson (MC officiel de la Fédération Française de Air Guitar) et à travers deux vagues de compétition où s’affrontent 2 X 10 candidats. Les gagnants repartiront avec un Pass pour le Hellfest 2024 ! (Les inscriptions se font directement sur place, sur notre stand de air guitar, premier arrivé = premier inscrit !)Tous les gagnants seront conviés à participer à la grande finale de air guitar qui aura lieu sur la HELLSTAGE le mercredi 26 juin 2024. Le grand gagnant sera sacré champion du Hellfest et sera récompensé par un pass 2025 !HELLFEST TATTOO DAYAprès son succès de l’an dernier, le “Hellfest Tattoo Day” revient sur chaque date avec le tatoueur ASPHYX, vous permettant de repartir avec un souvenir indélébile de notre célèbre “H”, symbole du festival.Tatouage gratuit du logo Hellfest “H” (selon 2 tailles au choix. Remplissage full black ou tracés). Inscription sur place (nombre limité par soirée)PHOTOBOOTH INTERACTIFFaites vous tirer le portrait sur notre photocall interactif !PROJECTION VIDEO INÉDITEReplongez dans l’ambiance du festival à travers une vidéo inédite tournée lors de l’édition 2023 … quelques minutes d’immersion pour vous préparer à l’édition 2024MERCHANDISING EXCLUSIF & GOODIES COLLECTORUn stand de merchandising exclusif est disponible sur place avec une multitude de produits Hellfest originaux et spécialement conçus pour la tournée.Tous les participants sont aussi invités à récupérer quelques cadeaux de bienvenue pendant la soirée (gobelets collector & goodies de nos partenaires)RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPEDes membres de l’équipe de production du festival seront sur place, n’hésitez pas à les solliciter et à les interroger. Ils se feront une joie de pouvoir capturer vos témoignages et réclamations et de répondre à toutes vos questions durant la soirée !SEE YOU ON THE ROAD !

Tarif : 24.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-05-03 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA BRECHE RUE DE LA CHASSE VERTE 50100 Cherbourg En Cotentin 50