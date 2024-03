Haut comme trois pommes : le musée à hauteur d’enfant. Il était une forêt. Musée de la Vénerie Senlis, samedi 20 avril 2024.

Haut comme trois pommes : le musée à hauteur d’enfant. Il était une forêt. La nouvelle édition des expositions à destination des plus jeunes se place sous le signe de la fôret et de l’enchantement. 20 avril – 22 septembre Musée de la Vénerie Plein tarif : 7€ / Tarif réduit : 4€ / Gratuit pour les moins de 25 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T13:00:00+02:00

Fin : 2024-09-22T10:00:00+02:00 – 2024-09-22T13:00:00+02:00

Le musée de la Vénerie de Senlis propose pour la quatrième année consécutive une exposition destinée au jeune public. « Haut comme trois pommes : le musée à hauteur d’enfants. Il était une forêt » explore l’imaginaire occidental de la forêt grâce aux prêts du musée de l’Archerie et du Valois de Crépy-en-Valois, du photographe Jean-Pierre Gilson et des artistes Sophie Lebot et Marine Oussedik qui complètent ses collections.

La forêt n’est jamais silencieuse : elle nous raconte sans cesse des histoires. L’exposition remonte à l’origine de nos croyances : la forêt, habitée par Diane et d’autres divinités dans l’Antiquité, devient au Moyen Âge le lieu des miracles et des apparitions. Pourtant, on se méfie d’elle, car la loi des hommes ne s’y applique pas. Quoique l’on fasse, la forêt demeure sauvage. Elle devient peu à peu le décor privilégié des contes et légendes : Le Petit Poucet et le Petit Chaperon rouge s’y perdent, les licornes, les fées et les dragons s’y reposent, la Bête du Gévaudan y rôde. On croit fermement en la présence d’un Petit Peuple facétieux, parfois cruel, et on met en garde voyageurs et enfants.

Aujourd’hui, la forêt est un enjeu économique et écologique : cela fait des siècles qu’elle est protégée, administrée et entretenue par l’État. Mais cela ne fait que quelques décennies que l’on s’y promène et que l’on apprend à connaître son écosystème. Est-elle encore le lieur de tous les rêves et imaginaires ?

L’accrochage de l’exposition est adapté aux enfants, qui peuvent la parcourir munis d’un livret-jeux à faire en famille (à partir de 7 ans). Un espace de repos, de dessins et de lecture est aménagé dans la salle.

Musée de la Vénerie Place du Parvis Notre-Dame, 60300 Senlis 60309 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « musees@ville-senlis.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.44.24.86.72 »}]

Loïc Cure