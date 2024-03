HATEBREED L’ARCHE Villerupt, mardi 11 juin 2024.

HATEBREED (USA / hardcore) Hatebreed, groupe de metalcore américain originaire de Bridgeport, dans le Connecticut, a déferlé sur la scène musicale dès 1994 et est devenu membre éminent de la scène hardcore actuelle ! Jamey Jasta, figure de proue du groupe, et ses acolytes nourrissent leur musique d’une rage brute, inspirée par le thrash metal et la scène hardcore new-yorkaise. Hatebreed continue d’inonder la scène metalcore de sa fureur intacte. Des albums comme For the Lions (2009), Hatebreed (2012) et The Concrete Confessional (2016) témoignent de leur puissance et de leur engagement. Hatebreed ne se contente pas de conquérir le Connecticut. La scène internationale s’ouvre à eux, partageant l’affiche avec des légendes comme Slayer et Deftones. Leur son unique, mélangeant la puissance du thrash et la hargne du hardcore, devient un véritable phénomène. Le groupe est une force de la nature qui a marqué le metalcore de son empreinte indélébile. Leur musique, vibrante d’une rage authentique et d’une passion contagieuse, continue d’inspirer des générations de fans et de musiciens. CROWBAR (USA / sludge metal) Crowbar est un groupe de sludge metal et de doom metal formé à La Nouvelle-Orléans, Louisiane, en 1989. Fondé par le chanteur et guitariste Kirk Windstein, le groupe a été reconnu pour son approche lourde et lente du metal, incorporant des éléments de doom, de hardcore et de metal traditionnel. La musique de Crowbar est souvent caractérisée par des riffs massifs, des tempos lourds et une atmosphère sombre. Le groupe a sorti plusieurs albums acclamés par la critique au fil des ans, dont Odd Fellows Rest (1998) et Sever the Wicked Hand (2011). Le style musical de Crowbar a influencé de nombreux groupes de metal, contribuant à définir le son du sludge metal du sud des États-Unis. Kirk Windstein, en tant que membre fondateur, est le seul membre constant de Crowbar, et son style vocal distinctif et sa présence scénique ont contribué à définir l’identité du groupe. Crowbar continue de tourner et d’enregistrer, restant une force influente dans la scène metal depuis plusieurs décennies.

Tarif : 35.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-06-11 à 20:00

L’ARCHE ESPLANADE NINO ROTA 54190 Villerupt 54