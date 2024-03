HAPPY MARCHÉ DE PRODUCTEURS Claret, dimanche 21 avril 2024.

HAPPY MARCHÉ DE PRODUCTEURS Claret Hérault

Une dizaine de producteurs de pays se réunissent au Domaine de Villeneuve pour un marché convivial où sont proposées des produits locaux et des assiettes gourmandes huîtres, moules, charcuteries, canard, fromages, vins du Pic Saint Loup, miels de cru, fraises et asperges, châtaignes des Cévennes.

Le temps de cette journée, l’ancien four à pain du XIIème siècle reprendra du service avec la cuisson des pains par un boulanger professionnel.

Des ateliers de dégustation seront proposés directement dans les chais d’élevage.

Entrée libre.

Tables et chaises à disposition. .

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

Les Embruscalles

149 chemin des Horts

Claret 34270 Hérault Occitanie fraisse.villeneuve@orange.fr

L’événement HAPPY MARCHÉ DE PRODUCTEURS Claret a été mis à jour le 2024-03-07 par OT DU GRAND PIC ST LOUP