CANTATE/2 Hangar Paimboeuf Paimbœuf Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Paimboeuf CANTATE/2 Hangar Paimboeuf Paimbœuf, 19 avril 2024, Paimbœuf. CANTATE/2 Vendredi 19 avril 2024, 20h30 Hangar Paimboeuf tarifs : 15 €/14 €/8 € Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-19T20:30:00+02:00 – 2024-04-19T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-19T20:30:00+02:00 – 2024-04-19T21:00:00+02:00 En 2019, le chorégraphe Louis Barreau a inauguré une série chorégraphique sur les cantates de Jean Sebastien Bach (1685 – 1750). Au fil des années, plusieurs créations chorégraphiques se succéderont et formeront une grande tresse de danses qui seront autant d’hommages au travail éblouissant et à la persévérance infaillible de Bach à travers ses quelques 300 cantates. Hangar Paimboeuf Quai Sadi Carnot, 44560 Paimbœuf Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 22 91 36 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.letheatre-saintnazaire.fr/ »}] danse © Didier Olivre – Thibault Montamat Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Paimboeuf Autres Code postal 44560 Lieu Hangar Paimboeuf Adresse Quai Sadi Carnot, 44560 Paimbœuf Ville Paimbœuf Departement Loire-Atlantique Age min 16 Age max 99 Lieu Ville Hangar Paimboeuf Paimbœuf Latitude 47.289452 Longitude -2.027604 latitude longitude 47.289452;-2.027604

Hangar Paimboeuf Paimbœuf Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paimbuf/