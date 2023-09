REMINISCENCES Hameau de Cornèze Couffoulens, 26 avril 2024, Couffoulens.

Couffoulens,Aude

COMPAGNIE LA NUIT REMUE

THEATRE – DES 15 ANS

DUREE 1H15

Aujourd’hui, l’envie est revenu de retraverser, revisiter la mémoire de ce texte fulgurant(…) un voyage dans le temps et les mots d’Artaud – le mômo, le voyant, l’extra lucide, le fou, le génie de l’extrême secousse. Pour voir ce qu’il reste de tout cela et dans une forme plus simple. Il s’agira, non pas du spectacle original, mais bien d’un nouveau voyage,(…)sans la scénographie d’alors, dans un espace vide, une tentative de «réminiscence», un temps théâtral révolu qui resurgirait dans le présent…avec le temps qui a passé… mais aussi avec la force restée intacte du propos, du langage d’Artaud, et la puissance de ses révoltes, qui ne cesseront jamais de continuer à nous parler, à nous secouer…pour ressentir à quel point encore, son écriture et ses regards sur le monde et les choses sont si frappantes, si puissantes, si uniques, encore et toujours…

Mise en jeu

Lionel Perlier

Avec

David Ayala.

2024-04-26 20:30:00 fin : 2024-04-26 . EUR.

Hameau de Cornèze

Couffoulens 11250 Aude Occitanie



Today, the desire has returned to retrace, to revisit the memory of this dazzling text(?) a journey through time and the words of Artaud – the mômo, the seer, the extra lucid, the madman, the genius of the extreme jolt. To see what’s left of all this, in a simpler form. It won?t be the original show, but a new journey,(?)without the scenography of the time, in an empty space, an attempt at « reminiscence », a bygone theatrical era that would re-emerge in the present?with the time that has passed? but also with the strength of Artaud?s message and language still intactArtaud, and the power of his rebellions, which will never cease to speak to us, to shake us up… to feel just how striking, how powerful, how unique his writing and his view of the world and of things still are, over and over again?

Staging

Lionel Perlier

With

David Ayala

Hoy ha vuelto el deseo de desandar, de revisitar la memoria de este texto deslumbrante(?) un viaje a través del tiempo y de las palabras de Artaud – el mômo, el vidente, el extra lúcido, el loco, el genio de la sacudida extrema. Para ver lo que queda de todo esto de una forma más sencilla. No será el espectáculo original, sino un nuevo viaje,(?)sin la escenografía de la época, en un espacio vacío, un intento de « reminiscencia », una época teatral pasada que resurge en el presente… con el tiempo que ha pasado… pero también con la fuerza del mensaje y del lenguaje de Artaud aún intactos, y la fuerza de su lenguajeArtaud, y la fuerza de sus rebeldías, que nunca dejarán de hablarnos, de sacudirnos… de sentir hasta qué punto su escritura y su visión del mundo y de las cosas siguen siendo tan impactantes, tan poderosas, tan únicas, todavía y siempre?

Dirección teatral

Lionel Perlier

Con

David Ayala

Heute ist die Lust zurückgekehrt, die Erinnerung an diesen fulminanten(?) Text wieder aufleben zu lassen, eine Reise durch die Zeit und die Worte von Artaud – dem Mômo, dem Seher, dem Außer-Luziden, dem Verrückten, dem Genie der extremen Erschütterung. Um zu sehen, was von all dem übrig geblieben ist, und in einer einfacheren Form. Es handelt sich nicht um die Originalaufführung, sondern um eine neue Reise,(?) ohne das damalige Bühnenbild, in einem leeren Raum, ein Versuch der « Reminiszenz », einer vergangenen Theaterzeit, die in der Gegenwart wieder auftaucht? mit der Zeit, die vergangen ist? aber auch mit der unveränderten Kraft des Themas, der Sprache von ArtaudArtaud und die Kraft seiner Revolten, die nie aufhören werden, zu uns zu sprechen, uns zu erschüttern… um zu spüren, wie sehr sein Schreiben und sein Blick auf die Welt und die Dinge noch immer so auffallend, so mächtig, so einzigartig sind, immer und immer wieder?

Spiel

Lionel Perlier

Mit

David Ayala

Mise à jour le 2023-09-11 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11