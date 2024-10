HALLOWEEN AU GOUFFRE GÉANT DE CABRESPINE Cabrespine, jeudi 31 octobre 2024.

HALLOWEEN AU GOUFFRE GÉANT DE CABRESPINE Cabrespine Aude

Prêt à vivre une expérience Halloween inoubliable ?

Rejoignez-nous au Gouffre de Cabrespine pour une journée de terreur et d’amusement !

Visites guidées spéciales à 11h et 15h, visite libre avec audioguide le reste de la journée.

Tombola avec peluches et bonbons !

Les enfants déguisés bénéficieront d’un tarif préférentiel pour eux et le reste de la famille.

Dernière entrée possible 17h.

Cabrespine 11160 Aude Occitanie

