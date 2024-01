Brocante de Noël Halle du Castelviel Albi, dimanche 22 décembre 2024.

Brocante de Noël Plus de 70 exposants proposent objets, meubles, tableaux et autres. L’occasion de dénicher la bonne affaire au détour d’une allée et peut-être le cadeau qui fera toute la différence pour vos proches. Dimanche 22 décembre, 07h00 Halle du Castelviel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-12-22T07:00:00+01:00 – 2024-12-22T18:00:00+01:00

Fin : 2024-12-22T07:00:00+01:00 – 2024-12-22T18:00:00+01:00

Halle du Castelviel Place du Foirail du Castelviel, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie