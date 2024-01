Les Puces géantes sont au Castelviel Halle du Castelviel Albi, samedi 1 juin 2024.

Les Puces géantes sont au Castelviel Chineurs, à vos agendas ! Les puces s’installent, en mode extra-large sous la halle du Castelviel avec plus d’une centaine de marchands d’Albi et de la région. 1 et 2 juin Halle du Castelviel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T07:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T07:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Halle du Castelviel Place du Foirail du Castelviel, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie