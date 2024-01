LES FILS DU FACTEUR HALLE DES 5 FONTAINES Delle, samedi 20 avril 2024.

Éclectique, charismatique et sincère, la Chanson Fran- çaise mais Suisse des Fils du Facteur a déjà su trouver un public grandissant jusqu’en France, en Belgique et au Canada. Jonglant avec le réalisme et l’insou- ciance, Les Fils du Facteur délivrent un doux mélange d’énergie et de mélancolie. Mais c’est sur scène que Les Fils du Facteur fascinent le plus. Indéniable conducteur d’énergie, le groupe enchaîne avec dextérité leurschansons aux mélodies contagieuses et l’interprétation vocale de Sacha rayonne de sincérité. Laissant une place importante à l’improvisation, ils font de chaque représentation une (d)étonnante expérience unique. Vous les avez peut-être découvert en 1ère partie du concert de Gauvain Sers.

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 20:30

HALLE DES 5 FONTAINES PLACE DE LA REPUBLIQUE 90100 Delle 90