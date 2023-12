Forum des Associations Hall polyvalent Bazas, 7 septembre 2024, Bazas.

Bazas Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-07 09:00:00

fin : 2024-09-07 12:00:00

Présentation et démonstrations de nombreuses associations bazadaises au hall polyvalent de Bazas. Une occasion en or de découvrir les nombreuses activités bazadaises proposées toute l’année..

Hall polyvalent

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par OT du Bazadais