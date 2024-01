Salon du Livre Hall du Pays d’Auge Vimoutiers, samedi 18 mai 2024.

Vimoutiers Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 10:00:00

fin : 2024-05-18 12:30:00

Rencontre entre une cinquantaine d’auteurs, en majorité normands, et un large public.

Ouvrages présentés : polars, romans, bandes dessinées, livres sur le terroir et la gastronomie, etc.

Présence de parrains et marraines emblématiques.

Entrée libre.

Rencontre entre une cinquantaine d’auteurs, en majorité normands, et un large public.

Ouvrages présentés : polars, romans, bandes dessinées, livres sur le terroir et la gastronomie, etc.

Présence de parrains et marraines emblématiques.

Entrée libre.

.

Hall du Pays d’Auge

Vimoutiers 61120 Orne Normandie



Mise à jour le 2024-01-05 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault