Haircut Football Club Saison 2024 rue Marc Scudo Fuveau, samedi 6 avril 2024.

Haircut Football Club Saison 2024 rue Marc Scudo Fuveau Bouches-du-Rhône

Les Rencontres du 9e Art et le collectif Haircut Football Club rechaussent les crampons pour rejoindre la bibliothèque de Fuveau. Comme toujours, une équipe de dessinateurs chevronnés revisite les dieux du look et du ballon rond.

Les artistes imaginent une collection, façon album Panini, à venir découvrir sur place. À noter, qu’un livret collector du Haircut est offert aux visiteurs (dans la limite des stocks disponibles).



Le mercato capillaire reprend donc des couleurs pour le grand plus plaisir des fans de foot et des autres bien sûr. Cheveux peroxydés, modelés, crêpés, frisottés, Crêtes, afros, mulets, voici donc quelques-unes des extravagances qui, en 2024, font la renommée du Haircut Football Club et de ses footballeurs pour donner naissance à la première vraie-fausse série de cartes à collectionner consacrées aux icônes hirsutes du ballon. Une proposition graphique à découvrir en vrai jusqu’au 26 avril, avec une sélection de nos meilleurs joueurs, à la bibliothèque de Fuveau. À noter, qu’un livret collector du Haircut est offert sur place aux visiteurs par les équipes de la bibliothèque (dans la limite des stocks disponibles). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-27

rue Marc Scudo Bibliothèque

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur infos@bd-aix.com

