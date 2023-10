Festival du Lin – Salon du lin textile Gymnase et salle André Bourvil Fontaine-le-Dun, 5 juillet 2024, Fontaine-le-Dun.

Fontaine-le-Dun,Seine-Maritime

Le festival du lin et de la fibre artistique revient du 5 au 7 juillet 2024.!!

Le salon du lin textile est un rendez-vous incontournable. Plus de 90 exposants !

Au gymnase et salle André Bourvil, de 10h à 18h30..

Vendredi 2024-07-05 fin : 2024-07-07 . .

Gymnase et salle André Bourvil

Fontaine-le-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie



The festival of linen and artistic fiber returns from July 5 to 7, 2024.!!!

The Flax and Textile Fair is a must-attend event. Over 90 exhibitors!

At the gymnasium and Salle André Bourvil, from 10 a.m. to 6:30 p.m.

¡El Festival del Lino y las Fibras Artísticas vuelve del 5 al 7 de julio de 2024!

La Feria del Lino y el Textil es una cita ineludible. ¡Más de 90 expositores!

En el gimnasio y la sala André Bourvil, de 10.00 a 18.30 h.

Das Festival des Flachses und der Kunstfaser kehrt vom 5. bis 7. Juli 2024 zurück!!!

Die Messe für Faserlein ist ein unumgänglicher Termin. Mehr als 90 Aussteller!

In der Sporthalle und im Saal André Bourvil, von 10 bis 18.30 Uhr.

