GWENDOLINE + HYPERCULTE Salle Jean Carmet Allonnes, jeudi 18 avril 2024.

Gwendoline, est un duo-antihéros de la scène indé rennaise. Loosers sensibles et grands blasés de la start up nation, Micka et Pierre façonnent leur propre style, une shlag wave sombre dans un chanté-parlé percutant et poétique avec pour source première d’inspiration les discussions de comptoir, en regardant celles & ceux qui les entourent. Entre textes fatalistes, auto-dérision, sarcasmes et amertume de la médiocrité du monde, leur cold-wave sincère est le symbole d’une jeunesse désenchantée et la bande-son parfaite pour manifester.

Derrière Hyperculte se cachent Simone Aubert (Massicot) et Vincent Bertholet (Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp). La première tape sur sa batterie avec une précision millimétrée. L’autre apprivoise sa contrebasse et la fait chanter en boucles. Tous deux ouvrent la bouche en litanies répétitives et inspirées. Le tout se mélange en une transe boule de feu, à la fois méditative et d’une énergie hors du commun. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 20:30:00

fin : 2024-04-18

Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou

Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

