Guinguette Vigneronne Château Vieille Tour Laroque, vendredi 5 juillet 2024.

Guinguette Vigneronne Château Vieille Tour Laroque Gironde

Tous les vendredis et samedi soirs de Juillet et Août le Château Vieille Tour vous accueille et profitez d’une vue à 360° incroyable et participez aux soirées de la Vieille Tour, dans une ambiance « guinguette », conviviale, champêtre et festive, autour du terrain de pétanque et/ou d’un verre de vin.

A chaque soirée, son ambiance, notre proposition de « grignotages »: planches, assiettes, etc…. au menu peut donc sensiblement varier d’une soirée à l’autre en fonction des envies du moment !

Nos soirées sont « à la bonne franquette », avec ou sans réservation (mais nous vous conseillons de réserver) organisées par des vignerons passionnés qui souhaitent partager des moments de convivialité à la propriété, dans la joie et la bonne humeur. Ici, tout (ou presque) est fait maison, mais il n’y a pas de service à table, et vous venez vous servir directement au bar ou au barbecue. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05

fin : 2024-08-31

Château Vieille Tour 1 La Pradiasse

Laroque 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine beatrice@chateau-vieille-tour.com

