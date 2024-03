Guinguette tête-bêche Concert avec Kokobasaï Lieu-dit Kerlagadec Plozévet, jeudi 4 avril 2024.

Comme d’habitude, buvette et restauration sur place, ouverture à 18h30 après la vente de pain, début des concerts à 20h30.

Issu de diverses origines, aussi bien culturelles que musicales, Kokobasaï entraîne dans un puissant mélange de percussions et de chants traditionnels guinéens, de blues et d’improvisations, mystifié par le didgeridoo et le chant guttural.

Première partie

Daphné & Chloé nous transporteront dans un voyage entre Turquie et Grèce. Un duo bouzouki/guitare touchant. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 19:00:00

fin : 2024-04-04 23:00:00

Lieu-dit Kerlagadec Collectif tête bêche

Plozévet 29710 Finistère Bretagne contact@tete-beche.bzh

