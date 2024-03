Guinguette du Herrenberg Niederbronn-les-Bains, mardi 2 juillet 2024.

Guinguette du Herrenberg Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Profitez de soirées musicales dans un écrin de verdure et d’une ambiance conviviale ! Tables et chaises à disposition. En cas de météo défavorable, la programmation est annulée.

Profitez de soirées musicales dans un écrin de verdure et d’une ambiance conviviale ! Une buvette est proposée sur place. Des tables et des chaises sont à disposition (en cas de forte affluence, il est conseillé d’apporter sa propre chaise). À noter, en cas de météo défavorable, la programmation est annulée.

Programme complet disponible en téléchargement. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-02 20:00:00

fin : 2024-08-27 21:00:00

Rue des Romains

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est moulin9@niederbronn-les-bains.fr

L’événement Guinguette du Herrenberg Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2024-03-14 par Office de tourisme de l’Alsace Verte