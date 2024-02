GUINGUETTE DE LA LIBERATION VandB Bayeux, vendredi 7 juin 2024.

GUINGUETTE DE LA LIBERATION VandB Bayeux Calvados

Des véhicules et associations seront présentes pour rendre hommage à la mémoire de ceux qui nous on libéré. Dans une ambiance festive et familiale avec des produits locaux mis en avant. Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite

Des véhicules et associations seront présentes pour rendre hommage à la mémoire de ceux qui nous on libéré. Dans une ambiance festive et familiale avec des produits locaux mis en avant. Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 18:00:00

fin : 2024-06-07 23:00:00

VandB VandB Bayeux

Bayeux 14400 Calvados Normandie bayeux@vandb.fr

L’événement GUINGUETTE DE LA LIBERATION Bayeux a été mis à jour le 2024-02-08 par OT Bayeux Intercom