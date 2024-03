GUIHOME ESPACE AVEL-VOR Plougastel Daoulas, jeudi 20 mars 2025.

GuiHomevous détendLe petit belge continue sa tournée Française !Après des centaines de vidéos humoristiques sur internet et une tournée belge à guichets fermés, GuiHome vous détend écume les routes françaises et conquiert tout sur son passage !Dans son spectacle, l’humoriste & vidéaste met en lumière le douloureux passage de l’enfance à l’âge adulte. A travers de nouveaux personnages et une mise en scène plus vraie que nature, le comédien vous emmène dans son univers à la Peter Pan pendant près de deux heures !Il est en forme, surexcité et n’a absolument pas sa langue dans sa poche (oui, on ne va pas vous mentir, il n’a pas de filtre) ! Une chose est sûre, vous ne ressortirez pas indemne de ce spectacle mais après tout, est-ce si grave que cela ?

Tarif : 29.20 – 32.20 euros.

Début : 2025-03-20 à 20:30

Réservez votre billet ici

ESPACE AVEL-VOR 135 ROUTE DE SANTIK BENEAT 29470 Plougastel Daoulas 29