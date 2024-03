Guerrières d’Orient Théâtre de Bourg-en-Bresse Orange, vendredi 12 avril 2024.

Guerrières d’Orient Elles sont des héroïnes mythiques, des amantes passionnées et des combattantes féroces : elles sont les Guerrières d’Orient. Vendredi 12 avril, 20h00 Théâtre de Bourg-en-Bresse Sur réservation

Début : 2024-04-12T20:00:00+02:00 – 2024-04-12T21:15:00+02:00

Fin : 2024-04-12T20:00:00+02:00 – 2024-04-12T21:15:00+02:00

Une soprano chante leurs espoirs, leurs tourments et leurs passions à travers des cantates italiennes baroques, des mélodies séfarades et des pièces hadra soufies du Nord du Maroc ; une artiste de cirque donne corps à leurs rêves grâce une danse contorsionnée inspirée des transes soufies et des traditions séculaires orientales. Détentrices d’une force indéniable et d’une poésie intemporelle, les Guerrières d’Orient reprennent la place qu’elles méritent : des héroïnes féroces au cœur d’un intermède baroque aux couleurs des Mille et Une Nuits.

