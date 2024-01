Festi rando Creuse Guéret, samedi 20 avril 2024.

Festi rando Creuse Guéret Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-20

Journée multi-activités organisée grâce au soutien du Conseil Départemental de la Creuse et Creuse Tourisme et avec les comités départementaux partenaires.

Au programme : randonnée pédestre, VTT, CAE, orientation, promenade à cheval, marche nordique, cani-rando…

Journée multi-activités organisée grâce au soutien du Conseil Départemental de la Creuse et Creuse Tourisme et avec les comités départementaux partenaires.

Au programme : randonnée pédestre, VTT, CAE, orientation, promenade à cheval, marche nordique, cani-rando…

.

Parking Pierre La Grosle

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



L’événement Festi rando Creuse Guéret a été mis à jour le 2024-01-12 par OT Grand Guéret